DAZN e Telefonica | 5 mld per i diritti della Liga fino al 2027

Storico accordo per i diritti televisivi della Liga in Spagna. Come riporta 2playbook, il massimo campionato spagnolo ha venduto il pacchetto dei diritti tv per il quinquennio 2022-2027 a una cifra 4,95 miliardi di euro alla coppia DAZN-Telefonica, per un valore di 990 milioni l'anno, 10 milioni in più a stagione rispetto all'accordo precedente.

