(Di martedì 14 dicembre 2021) La bella ex vippona ha voluto mettere in mostra le sue curve in uno scatto che certamente non ha potuto passare inosservato.si è fatta conoscere dal pubblico… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

zazoomblog : Dayane Mello e la posa incantevole. Su le braccia e scopre il davanzale: la visuale nel punto giusto – FOTO -… - Anapaul37416920 : RT @Lolitality: giulia salemi sendo cadelinha da dayane mello passando pela sua tl - nessantos30 : @SedaOficial Dayane Cristina Mello - Larissa00180422 : @SedaOficial Dayane mello, protagonista!!?? - Lokomotjv : ??Bom dia alla SPUMEGGIANTE Dayane Cristina Mello?? @daymelloreal e buongiorno #mellos?????????? #DayaneMello… -

Ultime Notizie dalla rete : Dayane Mello

Tra i sostenitori di Soleil, fuori dalla casa c'è, anche lei ex concorrente del Gf Vip. La modella ha lasciato dei commenti su Instagram per dimostrarle il suo affetto Foto: Ufficio Stampa Mediaset Music: 'Summer' from Bensound.come Rosalinda Cannavò si sono eliminate a vicenda sui social network. La loro amicizia è nata nella casa del Grande Fratello Vip, dove le due donne sono apparse sempre molto unite, ...Tra i sostenitori di Soleil, fuori dalla casa c’è Dayane Mello, anche lei ex concorrente del Gf Vip. La modella ha lasciato dei commenti su Instagram per dimostrarle il ...Inaspettatamente, Soleil ha trovato dei messaggi nascosti proprio da Alex dentro la casa, una sorta di caccia al tesoro, con dei bigliettini sparsi per le stanze ...