Dallo sciopero generale un primo segno di democrazia post-pandemica di L Morlino

(Policy brief della Luiss School of Government a cura di Leonardo Morlino, Professore emerito di Scienza Politica, Luiss Guido Carli) La pandemia da Covid-19 non è ancora archiviata, ma il suo impatto sulla democrazia liberale è già stato così significativo che s'impone una riflessione sullo stato di salute dei nostri regimi politici. Il caso italiano può essere utile per una prima valutazione, anche perché al centro di una trasformazione profonda già avviata sulla scorta della Grande Recessione del 2008. Per una riflessione di questo genere, gli indizi più utili non si rinvengono tanto nell'intenso e insistito dibattito sull'elezione del prossimo Presidente della Repubblica, ma partendo da un altro evento, che pure sta facendo discutere, come la convocazione dello sciopero generale per il prossimo 16 dicembre da ...

