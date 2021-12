Dalla Pisana nuove risorse per riqualificare gli alloggi Ater (Di martedì 14 dicembre 2021) La Giunta regionale ha approvato questa mattina, 14 dicembre 2021, due delibere per lo stanziamento di ulteriori risorse destinate all’acquisto di nuovi alloggi, all’abbattimento delle barriere architettoniche e agli interventi di manutenzione straordinaria nei complessi di edilizia residenziale pubblica delle Ater di Frosinone e della provincia di Roma. In particolare, il primo provvedimento prevede un investimento di oltre 2,5 milioni di euro, con cui verranno avviate opere di ristrutturazione degli edifici e di manutenzione straordinaria degli ascensori e dei montascale in alcuni Comuni della provincia ciociara. Con la seconda delibera, invece, viene destinato un contributo complessivo di circa 4 milioni di euro all’Ater della provincia di Roma: oltre 3,5 milioni di euro saranno impiegati per lavori di recupero e ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 14 dicembre 2021) La Giunta regionale ha approvato questa mattina, 14 dicembre 2021, due delibere per lo stanziamento di ulterioridestinate all’acquisto di nuovi, all’abbattimento delle barriere architettoniche e agli interventi di manutenzione straordinaria nei complessi di edilizia residenziale pubblica delledi Frosinone e della provincia di Roma. In particolare, il primo provvedimento prevede un investimento di oltre 2,5 milioni di euro, con cui verranno avviate opere di ristrutturazione degli edifici e di manutenzione straordinaria degli ascensori e dei montascale in alcuni Comuni della provincia ciociara. Con la seconda delibera, invece, viene destinato un contributo complessivo di circa 4 milioni di euro all’della provincia di Roma: oltre 3,5 milioni di euro saranno impiegati per lavori di recupero e ...

Ultime Notizie dalla rete : Dalla Pisana Vaccini ai bambini, all'Elba senza prenotazione all'ambulatorio vaccinale dell'ospedale di Portoferraio ...dell'AUSL Toscana nord ovest grazie alla prima tranche di vaccini fornita dalla Regione, il 78% (pari a 3.517 posti) è già stato prenotato. Tutti prenotati i 780 slot disponibili nella Zona Pisana e ...

Italy&Child, Coop e Carrefour portano regali di Natale alla Stella Maris Sono i doni raccolti dalla stessa Associazione grazie alla generosità e alla vicinanza di Coop Pisa,... A portare i saluti e a fare i ringraziamenti all'Associazione pisana che sostiene la Chirurgia ...

Ex prete davanti al giudice per falso Orvieto, aveva mostrato una carta d'identità non in regola. Ora è sotto indagine per presunte violenze sessuali ...

La dottoressa, molto seguita su Twitter, che vorrebbe arrivare a Bugliano LEGGI ANCHE > Avvocato contro il sindaco di Bugliano, che non esiste | IL SIGNOR DISTRUGGERE La dottoressa in questione, Barbara Balanzoni, ha innescato una discussione molto partecipata su Twitter, c ...

