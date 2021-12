Dal tailleur blu navy all’abito kimono | Letizia Ortiz è regina anche di stile

Leggi su diredonna

(Di martedì 14 dicembre 2021) Quando si tratta dinon sbaglia un colpo: che si tratti di incontrare capi di Stato, di eventi formali o di visite per conto della Corona, ladi Spagna sfoggia sempre look impeccabili. E lo ha fattoin occasione del suo viaggio di Stato in Senegal, dove è rimasta 24 ore per partecipare all’inaugurazione della sede di Dakar dell’Istituto Cervantes, una scuola che ha come obiettivo la promozione e l’insegnamento della lingua e della cultura spagnola. Nonostante il poco tempo trascorso in terra africana, la Reina ha indossato due diversi outfit. Prima di tutto, laè scesa dall’aereo pe rincontrare la First Lady del Senegal Marie Faye Sall sfoggiando uncolor blu: un classico intramontabile che ogni ...