Dal gender a scuola ai sindaci arcobaleno: così la sinistra vuole imporre dal basso il ddl Zan (Di martedì 14 dicembre 2021) Dai Comuni alle scuole, la propaganda gender se ne infischia della bocciatura in Parlamento del ddl Zan e trova forma surrettizie per affermarsi. Si tratta di iniziative che possono apparire più o meno isolate, ma che poi delineano un quadro ben preciso, come in quel gioco di enigmistica in cui bisogna collegare i puntini per ricostruire il disegno. Due esempi si rintracciano oggi nelle cronache, dove è Il Giornale ad alzare il velo sui Comuni Re.a.dy, ovvero aderenti alla Rete Nazionale delle Pubbliche Amministrazioni Anti Discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere, e La Verità a riferire il caso di un'assemblea d'istituto a Chiavari che ha tutto l'aspetto di una applicazione dell'articolo 7 della legge Zan, quello che portava l'ideologia gender direttamente nelle scuole.

