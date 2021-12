Da Sviluppo Campania nuovo fondo da 15mln per le imprese: l’annuncio (Di martedì 14 dicembre 2021) Un nuovo annuncio per il tessuto imprenditoriale campano, questa volta da Mario Mustilli, Presidente di Sviluppo Campania: “La giunta regionale della Campania ha stabilito un fondo di 15 milioni di euro, che sarà incrementato a 20 milioni di euro. Si tratta di un cash collateral per investire a garanzia di interventi da parte di investitori che vogliono sottoscrivere aumenti di capitale, obbligazioni convertibili e debiti subordinati nelle piccole e medie imprese campane. Si stima che con questo intervento si potranno attivare risorse tra i 50 e i 110 milioni di euro, anche attraverso la collaborazione con altri operatori finanziari”. l’annuncio del presidente di Sviluppo Campania è avvenuto in occasione dell’evento online ... Leggi su fmag (Di martedì 14 dicembre 2021) Unannuncio per il tessuto imprenditoriale campano, questa volta da Mario Mustilli, Presidente di: “La giunta regionale dellaha stabilito undi 15 milioni di euro, che sarà incrementato a 20 milioni di euro. Si tratta di un cash collateral per investire a garanzia di interventi da parte di investitori che vogliono sottoscrivere aumenti di capitale, obbligazioni convertibili e debiti subordinati nelle piccole e mediecampane. Si stima che con questo intervento si potranno attivare risorse tra i 50 e i 110 milioni di euro, anche attraverso la collaborazione con altri operatori finanziari”.del presidente diè avvenuto in occasione dell’evento online ...

Advertising

anteprima24 : ** #Turismo, in #Campania 6 enti insieme per lo sviluppo sostenibile ** - RivieccioNicola : Turismo:Campania; 6 enti insieme per lo sviluppo sostenibile - Campania - - RivieccioNicola : #Turismo in Campania: sei enti insieme per lo #svilupposostenibile del #territorio. @MiC_Italia @Procida2022 C… - quicampiflegrei : “Da Procida a Resina”. Sei Enti uniti per lo sviluppo del turismo in Campania - _GrantValentino : Incontro proficuo con nostro leader @matteosalvinimi per dare sempre più risposte concrete alla nostra Campania! L… -