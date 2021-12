Da Napoli a Torino | i conti catastrofici delle città amministrate dalla sinistra E il governo paga

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 14 dicembre 2021) La chiamano norma “salva-” perché a battere cassa contro il dissesto che colpisce diverse grandiitaliane c’è in prima fila Gaetano Manfredi, primo cittadino partenopeo. In realtà, illavoro su un emendamento ad hoc alla finanziaria che consenta di salvare tutti i grandi comuni in pre-dissesto. Iin rosso accomunano 9 dei 14 Comuni capoluogometropolitane e, a scorrere la lista, si vede che quelle che stanno peggio sono lea lungo tenute da amministrazioni di: non solo, ma anche, Palermo, Roma e Reggio Calabria, tutte gravate da centinaia di milioni di disavanzo. Ilstudia una norma per salvare lein ...