Da Manhattan a Cesena | Robert Lewis | nuovo patron USA nel calcio italiano

(Di martedì 14 dicembre 2021)si prepara a diventare ilproprietario del. Un altro imprenditore statunitense sbarca in Italia, e si aggiunge alle proprietà di diversi club di Serie A e Serie B – come Milan, Roma e Fiorentina, solo per citarne alcuni – che dagli USA negli ultimi anni stanno “colonizzando” ildel nostro Paese.L'articolo

... e dal 1996 dirige la Jrl Group, con base lavorativa asulla 57° strada : da tempo voleva ... Il closing per ilCalcio inizialmente era fissato per il 22 dicembre, ma i documenti sono ...Da oggi a mercoledì il 57enne avvocato didovrà inviare il primo bonifico, quello che serve a "bloccare" il prezzo d'acquisto. Visto che ilè stato valutato 3 milioni, Lewis ...Robert Lewis si prepara a diventare il nuovo proprietario del Cesena. Un altro imprenditore statunitense sbarca in Italia, e si aggiunge alle proprietà di diversi club di Serie A e Serie B – come Mila ...Robert Lewis, amico di Massimo Agostini, è coproprietario della Jrl Group che gestisce fondi di private equity: firme la prossima settimana per l’affare da 1,8 milioni di euro ...