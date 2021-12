Da Insigne a Fabian e Koulibaly: il punto sugli infortunati del Napoli (Di martedì 14 dicembre 2021) Il Napoli ha diramato il report dell’allenamento odierno: il punto sugli infortunati in vista del prossimo match di Serie A REPORT ALLENAMENTO – «Dopo la gara contro l’Empoli il Napoli ha ripreso oggi gli allenamenti all’SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Milan in programma domenica a San Siro alle ore 20.45 per la 18esima giornata di Serie A. Dopo una prima fase di attivazione la squadra ha svolto lavoro di potenza aerobica, lavoro tecnico tattico e partita a campo ridotto». infortunati – «Fabian non si è allenato per sintomi influenzali. Koulibaly ha fatto terapie e personalizzato in palestra e in campo. Lobotka terapie e personalizzato in campo. Osimhen personalizzato in campo. ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 14 dicembre 2021) Ilha diramato il report dell’allenamento odierno: ilin vista del prossimo match di Serie A REPORT ALLENAMENTO – «Dopo la gara contro l’Empoli ilha ripreso oggi gli allenamenti all’SSCKonami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Milan in programma domenica a San Siro alle ore 20.45 per la 18esima giornata di Serie A. Dopo una prima fase di attivazione la squadra ha svolto lavoro di potenza aerobica, lavoro tecnico tattico e partita a campo ridotto».– «non si è allenato per sintomi influenzali.ha fatto terapie e personalizzato in palestra e in campo. Lobotka terapie e personalizzato in campo. Osimhen personalizzato in campo. ...

