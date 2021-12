Da domani via manette, pistola e tesserino alle forze dell’ordine non vaccinate (Di martedì 14 dicembre 2021) Arriva la circolare del ministero dell’Interno sull’obbligo vaccinale per le forze dell’ordine – Comparto sicurezza difesa e soccorso pubblico – come previsto dall’ultimo decreto sulle misure anti-Covid varato dal governo obbligo che per il personale interessato scatta domani 15 dicembre. L’adempimento dell’obbligo vaccinale comprende il ciclo vaccinale primario e a far data dal 15 dicembre 2021 – si legge – la somministrazione della successiva dose di richiamo da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti dalla circolare del Ministero della Salute . L’obbligo riguarda anche gli assenti dal servizio. Il giorno 15 dicembre – si legge infatti nella circolare in possesso dell’Adnkronos – il personale tutto anche se assente per legittimi motivi dovrà produrre al responsabile della propria struttura la ... Leggi su forzearmatenews (Di martedì 14 dicembre 2021) Arriva la circolare del ministero dell’Interno sull’obbligo vaccinale per le– Comparto sicurezza difesa e soccorso pubblico – come previsto dall’ultimo decreto sulle misure anti-Covid varato dal governo obbligo che per il personale interessato scatta15 dicembre. L’adempimento dell’obbligo vaccinale comprende il ciclo vaccinale primario e a far data dal 15 dicembre 2021 – si legge – la somministrazione della successiva dose di richiamo da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti dalla circolare del Ministero della Salute . L’obbligo riguarda anche gli assenti dal servizio. Il giorno 15 dicembre – si legge infatti nella circolare in possesso dell’Adnkronos – il personale tutto anche se assente per legittimi motivi dovrà produrre al responsabile della propria struttura la ...

