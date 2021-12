Da Bergamo due live di chirurgia laparoscopica trasmesse in Russia (Di martedì 14 dicembre 2021) Humanitas Gavazzeni ha partecipato all’Endofest 2021, congresso internazionale con sede a Mosca, organizzato dalla Società russa di chirurghi endoscopici, con due live surgery di chirurgia laparoscopica, svolti lunedì 6 e martedì 7 dicembre 2021. Protagonista degli interventi chirurgici, Giovanni Dapri, il direttore della chirurgia Mini-Invasiva Generale e Oncologica di Humanitas Gavazzeni, che ha portato l’ospedale bergamasco a Mosca mostrando agli iscritti lo svolgimento di due interventi in diretta: un intervento di pancreasectomia distale con splenectomia e di un’ernia inguinale monolaterale TEP. Le due live trasmesse dal blocco operatorio di Humanitas Gavazzeni hanno fatto parte del VIII Festival Internazionale di Endoscopia e chirurgia di Mosca: congresso ... Leggi su bergamonews (Di martedì 14 dicembre 2021) Humanitas Gavazzeni ha partecipato all’Endofest 2021, congresso internazionale con sede a Mosca, organizzato dalla Società russa di chirurghi endoscopici, con duesurgery di, svolti lunedì 6 e martedì 7 dicembre 2021. Protagonista degli interventi chirurgici, Giovanni Dapri, il direttore dellaMini-Invasiva Generale e Oncologica di Humanitas Gavazzeni, che ha portato l’ospedale bergamasco a Mosca mostrando agli iscritti lo svolgimento di due interventi in diretta: un intervento di pancreasectomia distale con splenectomia e di un’ernia inguinale monolaterale TEP. Le duedal blocco operatorio di Humanitas Gavazzeni hanno fatto parte del VIII Festival Internazionale di Endoscopia edi Mosca: congresso ...

