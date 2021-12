Curling, l’Italia femminile travolge la Repubblica Ceca e resta in corsa per la qualificazione alle Olimpiadi 2022 (Di martedì 14 dicembre 2021) l’Italia femminile ha sconfitto la Repubblica Ceca per 13-6 nel prelimpico di Curling e resta in corsa per conquistare una comunque difficile qualificazione alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. La nostra Nazionale ha infilato il secondo successo sul ghiaccio di Leeuwarden (Paesi Bassi), rimediando alla netta battuta d’arresto maturata ieri sera contro la Corea del Sud. Le azzurre sono state impeccabili contro un’avversaria decisamente insidiosa, giganteggiando per larghi tratti dell’incontro. Stefania Constantini e compagne hanno indirizzato la contesa mettendo a segno addirittura cinque punti nel secondo end e poi rubando la mano nella frazione successiva, costringendo le avversarie con le ... Leggi su oasport (Di martedì 14 dicembre 2021)ha sconfitto laper 13-6 nel prelimpico diinper conquistare una comunque difficileInvernali di Pechino. La nostra Nazionale ha infilato il secondo successo sul ghiaccio di Leeuwarden (Paesi Bassi), rimediando alla netta battuta d’arresto maturata ieri sera contro la Corea del Sud. Le azzurre sono state impeccabili contro un’avversaria decisamente insidiosa, giganteggiando per larghi tratti dell’incontro. Stefania Constantini e compagne hanno indirizzato la contesa mettendo a segno addirittura cinque punti nel secondo end e poi rubando la mano nella frazione successiva, costringendo le avversarie con le ...

Advertising

infoitsport : Curling, Preolimpico 2021: l'Italia maschile parte col piede giusto, Corea del Sud battuta 7-3 - infoitsport : Curling, l'Italia batte l'Olanda all'ultimo tiro: quarta vittoria al preolimpico, azzurri in lotta per Pechino 2022 - infoitsport : Curling, l’Italia batte l’Olanda all’ultimo tiro: quarta vittoria al Preolimpico, azzurri in lotta per Pechino 2022 - Eurosport_IT : Brutte notizie in casa Italia al Torneo Preolimpico di curling ???????? #curling | #OQE2021 | #Roadto2022 - sportface2016 : #Curling, l'#Italia femminile si arrende alla #CoreadelSud al torneo preolimpico di #Leeuwarden -