Curling, Italia sconfitta dalla Norvegia nel preolimpico: primo posto compromesso, si punta ai playoff per Pechino 2022 (Di martedì 14 dicembre 2021) L’Italia è stata sconfitta dalla Norvegia per 5-4 nel preolimpico di Curling maschile. Gli azzurri sono stati battuti all’extra-end, al termine di una partita tiratissima contro gli scandinavi, che hanno così riscattato la sconfitta rimediata tre settimane fa nella finale per il bronzo agli Europei (in quell’occasione si impose la nostra Nazionale). Sul ghiaccio di Leeuwarden (Paesi Bassi) il quartetto tricolore disputa un incontro di altissimo livello tecnico, agonistico e strategico, optando per tre mani nulle iniziali e dando poi via a un botta e risposta molto intenso. Gli avversari hanno il vantaggio dell’ultimo tiro nella frazione supplementare e lo concretizzano, strappando un successo davvero di lusso. L’Italia paga la mano persa nel sesto end, ... Leggi su oasport (Di martedì 14 dicembre 2021) L’è stataper 5-4 neldimaschile. Gli azzurri sono stati battuti all’extra-end, al termine di una partita tiratissima contro gli scandinavi, che hanno così riscattato larimediata tre settimane fa nella finale per il bronzo agli Europei (in quell’occasione si impose la nostra Nazionale). Sul ghiaccio di Leeuwarden (Paesi Bassi) il quartetto tricolore disputa un incontro di altissimo livello tecnico, agonistico e strategico, optando per tre mani nulle iniziali e dando poi via a un botta e risposta molto intenso. Gli avversari hanno il vantaggio dell’ultimo tiro nella frazione supplementare e lo concretizzano, strappando un successo davvero di lusso. L’paga la mano persa nel sesto end, ...

