Culle vuote | con l’avvento del Covid | e l’incertezza economica derivata dall’emergenza sanitaria | è crollata la natalità

Leggi su italiasera

(Di martedì 14 dicembre 2021) Si scrive, ma si legge miseria’. Va da se che condell’emergenza, paura ed incertezza a parte, a far crollare definitivamente la fiducia degli italiani circa un futuro migliore, l’evidente crisi, che ha letteralmente ‘sparigliato’ ovunque le carte in tavola. E puntuale, come soltantopuò causare, ecco il crollo delle: nel periodo compreso fra gennaio e settembre deraddoppiate rispetto al 2019 Un trend in negativo oggi sollevato dall’Istat, che nell’ambito del specifico rapporto ‘e fecondità della popolazione residente 2020’, rivela che già lo scorso anno “i nati sono stati 404.892 (dunque 15 mila in meno ...