Crisi Covid in Premiere League: dopo il Tottenham si ferma il Manchester United (Di martedì 14 dicembre 2021) Il Manchester United ha chiuso il proprio centro sportivo a causa di alcuni casi di Covid tra giocatori e personale. “Il Manchester United può confermare che, a seguito della conferma del test Pcr dei casi positivi Lft Covid-19 tra il personale e i giocatori della prima squadra, è stata presa la decisione di chiudere le operazioni della prima squadra al Carrington Training Complex per 24 ore, per ridurre al minimo il rischio di qualsiasi ulteriore infezione. Le persone che sono risultate positive si stanno isolando secondo i protocolli della Premier League”, spiega il club in una nota. “In considerazione dell’annullamento dell’allenamento e l’interruzione del lavoro della squadra, e con la salute dei giocatori e del personale che è la ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 14 dicembre 2021) Ilha chiuso il proprio centro sportivo a causa di alcuni casi ditra giocatori e personale. “Ilpuò conre che, a seguito della condel test Pcr dei casi positivi Lft-19 tra il personale e i giocatori della prima squadra, è stata presa la decisione di chiudere le operazioni della prima squadra al Carrington Training Complex per 24 ore, per ridurre al minimo il rischio di qualsiasi ulteriore infezione. Le persone che sono risultate positive si stanno isolando secondo i protocolli della Premier”, spiega il club in una nota. “In considerazione dell’annullamento dell’allenamento e l’interruzione del lavoro della squadra, e con la salute dei giocatori e del personale che è la ...

