Covid, verso proroga dello stato d’emergenza. Speranza: “Oggi in Cdm ci saranno ulteriori scelte” (Di martedì 14 dicembre 2021) Il consiglio dei ministri sarà convocato nel pomeriggio, l’orario non è stato ancora fissato ma i ministri sono stati allertati: si deciderà la proroga dello stato di emergenza al 31 marzo 2022, in scadenza il prossimo 31 dicembre. Quella che fino a qualche giorno fa sembrava un’ipotesi remota, si è trasformata in una certezza sulla spinta del timore per l’espandersi della variante Omicron. Non solo, il ministro della Salute, Roberto Speranza, annuncia: “Oggi in Cdm ci saranno ulteriori scelte sull’emergenza che stiamo vivendo”. Se si tratterà solo della proroga o se verranno messe a punto ulteriori misure non lo specifica, ma sottolinea che “il Covid è ancora una sfida” da vincere e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 14 dicembre 2021) Il consiglio dei ministri sarà convocato nel pomeriggio, l’orario non èancora fissato ma i ministri sono stati allertati: si deciderà ladi emergenza al 31 marzo 2022, in scadenza il prossimo 31 dicembre. Quella che fino a qualche giorno fa sembrava un’ipotesi remota, si è trasformata in una certezza sulla spinta del timore per l’espandersi della variante Omicron. Non solo, il ministro della Salute, Roberto, annuncia: “in Cdm cisull’emergenza che stiamo vivendo”. Se si tratterà solo dellao se verranno messe a puntomisure non lo specifica, ma sottolinea che “ilè ancora una sfida” da vincere e ...

