Covid, verso proroga dello stato d’emergenza. Speranza: “In Cdm ci saranno ulteriori scelte”. L’Oms: “Tsunami di casi, governi agiscano” (Di martedì 14 dicembre 2021) Il consiglio dei ministri sarà convocato nel pomeriggio, l’orario non è stato ancora fissato ma i ministri sono stati allertati: si deciderà la proroga dello stato di emergenza al 31 marzo 2022, in scadenza il prossimo 31 dicembre. Quella che fino a qualche giorno fa sembrava un’ipotesi remota, si è trasformata in una certezza sulla spinta del timore per l’espandersi della variante Omicron. Non solo, il ministro della Salute, Roberto Speranza, annuncia: “Oggi in Cdm ci saranno ulteriori scelte sull’emergenza che stiamo vivendo”. E sottolinea che “il Covid è ancora una sfida“, lo dimostrano i numeri della pandemia “in crescita non solo in diversi Paesi d’Europa ma anche nelle nostre regioni“. Un’avvertimento chiaro arriva da Maria van ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 14 dicembre 2021) Il consiglio dei ministri sarà convocato nel pomeriggio, l’orario non èancora fissato ma i ministri sono stati allertati: si deciderà ladi emergenza al 31 marzo 2022, in scadenza il prossimo 31 dicembre. Quella che fino a qualche giorno fa sembrava un’ipotesi remota, si è trasformata in una certezza sulla spinta del timore per l’espandersi della variante Omicron. Non solo, il ministro della Salute, Roberto, annuncia: “Oggi in Cdm cisull’emergenza che stiamo vivendo”. E sottolinea che “ilè ancora una sfida“, lo dimostrano i numeri della pandemia “in crescita non solo in diversi Paesi d’Europa ma anche nelle nostre regioni“. Un’avvertimento chiaro arriva da Maria van ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, governo verso proroga stato di emergenza per 2 o 3 mesi #covid - CottarelliCPI : Tre scienziati italiani hanno fatto un importante passo in avanti verso un farmaco capace di bloccare qualsiasi cor… - SkyTG24 : #Covid19, news. Si va verso la proroga dello Stato di Emergenza, oggi Cdm. LIVE - Grand_Battery : L'idiozia di questo paese è sconcertante: vieta assembramenti qua e lá, mentre tutti i giorni decine di migliaia di… - Loestestest : RT @Gianlustella: Dopo due anni stanno per prorogare lo stato di emergenza. La prova perfetta che hanno fallito. Nonostante il magico siero… -