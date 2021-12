Covid Usa oggi e variante Omicron, “in arrivo nuova grande ondata” (Di martedì 14 dicembre 2021) C’è preoccupazione negli Usa per la variante Omicron del coronavirus e si teme una “nuova grande ondata” di contagi. Secondo quanto ha riferito un alto funzionario dell’Amministrazione Biden al sito Axios, lasciando trapelare la preoccupazione della Casa Bianca, i nuovi dati provenienti dal Sudafrica e dall’Europa indicano che i casi di variante Omicron sono prossimi ad “esplodere” negli Stati Uniti, dove ampi strati della popolazione non sono ben protetti dal coronavirus. “Tutto indica una larga ondata. La larga ondata sta arrivando”, ha detto la fonte. “Sarà veloce. Non sarà altrettanto grave (come le altre ondate del virus, ndr), ma purtroppo ci saranno moltissime ospedalizzazioni”, ha aggiunto il funzionario. I dati ai quali si ... Leggi su italiasera (Di martedì 14 dicembre 2021) C’è preoccupazione negli Usa per ladel coronavirus e si teme una “” di contagi. Secondo quanto ha riferito un alto funzionario dell’Amministrazione Biden al sito Axios, lasciando trapelare la preoccupazione della Casa Bianca, i nuovi dati provenienti dal Sudafrica e dall’Europa indicano che i casi disono prossimi ad “esplodere” negli Stati Uniti, dove ampi strati della popolazione non sono ben protetti dal coronavirus. “Tutto indica una larga. La largasta arrivando”, ha detto la fonte. “Sarà veloce. Non sarà altrettanto grave (come le altre ondate del virus, ndr), ma purtroppo ci saranno moltissime ospedalizzazioni”, ha aggiunto il funzionario. I dati ai quali si ...

