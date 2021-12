Covid | ultime news Bollettino | 20 677 casi e 120 morti | tasso di positività 2 | 7% LIVE

Leggi su tg24.sky

(Di martedì 14 dicembre 2021) Processati 776.563 tamponi. In aumento ricoveri (+212) e intensive (+7). Il governo pensa di prorogare lo stato d'emergenza per la pandemia fino al 31 marzo, in corso il Cdm. Sono aperte le pre-adesioni per i vaccini ai bimbi dai 5 agli 11 anni che partiranno il prossimo 16 dicembre. Da domani scatta l'obbligo del vaccino per personale scolastico, forze di polizia, militari