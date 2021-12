Covid, ultime news. Agenas: occupazione intensive sale al 10%, Bolzano è al 22%. LIVE (Di martedì 14 dicembre 2021) In salita il dato nazionale della saturazione dei posti in rianimazione, mentre rimane al 12% quello dei reparti non critici. Il governo ha prorogato lo stato d'emergenza fino al 31 marzo 2022, introducendo una stretta per i viaggiatori dall'Ue: quarantena per chi non è vaccinato e tampone per gli immunizzati. Ma Bruxelles non ci sta: "Roma spieghi l'ordinanza". Intanto, nel nostro Paese si registrano 20.677 nuovi contagi e 120 morti (record dal 28 maggio). In aumento i ricoveri ordinari (+212) e le intensive (+7) Leggi su tg24.sky (Di martedì 14 dicembre 2021) In salita il dato nazionale della saturazione dei posti in rianimazione, mentre rimane al 12% quello dei reparti non critici. Il governo ha prorogato lo stato d'emergenza fino al 31 marzo 2022, introducendo una stretta per i viaggiatori dall'Ue: quarantena per chi non è vaccinato e tampone per gli immunizzati. Ma Bruxelles non ci sta: "Roma spieghi l'ordinanza". Intanto, nel nostro Paese si registrano 20.677 nuovi contagi e 120 morti (record dal 28 maggio). In aumento i ricoveri ordinari (+212) e le(+7)

