Covid, Turi (Uil Scuola): “Anticipare la chiusura delle scuole, i giorni persi si recuperino a giugno” (Di martedì 14 dicembre 2021) "Sarebbe utile Anticipare la chiusura delle scuole durante le feste natalizie, come si pensa di fare nel Lazio, a causa della recrudescenza dei contagi e per consentire al personale scolastico ed agli studenti di vaccinarsi in modo tranquillizzante, non vessatorio". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 14 dicembre 2021) "Sarebbe utileladurante le feste natalizie, come si pensa di fare nel Lazio, a causa della recrudescenza dei contagi e per consentire al personale scolastico ed agli studenti di vaccinarsi in modo tranquillizzante, non vessatorio". L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Covid, Turi (Uil Scuola): “Anticipare la chiusura delle scuole, i giorni persi si recuperino a giugno” - AlidaB71 : RT @orizzontescuola: Turi (Uil): Organico Covid Ata? Lo chiamerei piuttosto capolarato di stato per gli stagionali” - ProDocente : Turi (Uil): Organico Covid Ata? Lo chiamerei piuttosto capolarato di stato per gli stagionali” - orizzontescuola : Turi (Uil): Organico Covid Ata? Lo chiamerei piuttosto capolarato di stato per gli stagionali” - Turi_000 : @ApustajaIT @jhahaan @CrisciGloria @AlbertoLetizia2 @avv_procopio Sai.. fino a qualche tempo fa in effetti mi incaz… -