Covid Toscana, i dati del 14 dicembre: 662 nuovi contagi (Di martedì 14 dicembre 2021) Firenze, 14 dicembre 2021 - Covid Toscana , sono 662 i nuovi contagi di coronavirus emersi nella regione oggi , 14 dicembre. Il dato emerge su un totale di oltre 43mila test , 43.193 per la ... Leggi su lanazione (Di martedì 14 dicembre 2021) Firenze, 142021 -, sono 662 idi coronavirus emersi nella regione oggi , 14. Il dato emerge su un totale di oltre 43mila test , 43.193 per la ...

Advertising

TgrRaiToscana : #covid Individuato il primo caso di variante #omicron in Toscana. Al policlinico Le Scotte di Siena @AouSenese su u… - bizcommunityit : In Toscana 4 vittime del Covid, 50 casi gravissimi - LetiziaFirenze : Covid: in Toscana altri 662 contagi - ToscanaInDiretta - lifestyleblogit : Covid oggi Toscana, 662 contagi: bollettino 14 dicembre - - infoitinterno : Covid Toscana, i dati del 14 dicembre: 662 nuovi contagi - La Nazione -