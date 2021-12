Covid svuota le culle: 12.500 nuovi nati in meno in Italia nel 2021 (Di martedì 14 dicembre 2021) Ancora un calo record di natalità per il 2021 come effetto della pandemia. A riportarlo è una rilevazione dell’Istat. ?Nei primi nove mesi di quest’anno le nascite sono già 12 mila e 500 in meno rispetto allo stesso periodo del 2020, quasi il doppio di quanto osservato nello stesso periodo l’anno precedente. Natalità e fecondità della popolazione residente: nel 2020 il numero medio di figli delle donne di cittadinanza Italiana (1,17) è il più basso di sempre #istat#IstatperilPaesehttps://t.co/q4fd1duBtOpic.twitter.com/UgHx26tlB5— Istat (@istat it) December 14, 2021 L’istituto di statistica rileva che “tale forte diminuzione è da mettere in relazione al dispiegarsi degli effetti negativi innescati dall’epidemia da Covid-19, che nel solo mese di gennaio 2021 ha fatto registrare il ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 14 dicembre 2021) Ancora un calo record di natalità per ilcome effetto della pandemia. A riportarlo è una rilevazione dell’Istat. ?Nei primi nove mesi di quest’anno le nascite sono già 12 mila e 500 inrispetto allo stesso periodo del 2020, quasi il doppio di quanto osservato nello stesso periodo l’anno precedente. Natalità e fecondità della popolazione residente: nel 2020 il numero medio di figli delle donne di cittadinanzana (1,17) è il più basso di sempre #istat#IstatperilPaesehttps://t.co/q4fd1duBtOpic.twitter.com/UgHx26tlB5— Istat (@istat it) December 14,L’istituto di statistica rileva che “tale forte diminuzione è da mettere in relazione al dispiegarsi degli effetti negativi innescati dall’epidemia da-19, che nel solo mese di gennaioha fatto registrare il ...

