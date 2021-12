Covid: stretta in Cdm, quarantena per non vaccinati che entrano in Italia (Di martedì 14 dicembre 2021) Roma, 14 dic. (Adnkronos) - A quanto apprende l'Adnkronos, la nuova stretta varata dal Cdm per frenare la nuova ondata anti-Covid si concentra su chi fa ingresso in Italia dall'estero. A volere il cambio di passo, si apprende da fonti di governo, i ministri della Salute e degli Esteri, Roberto Speranza e Luigi Di Maio. Per chi arriva anche da Paesi dall'Ue ma non è vaccinato non sarà sufficiente mostrare il tampone negativo per circolare in Italia, ma si incorrerà nell'obbligo di quarantena. Non solo. Anche ai vaccinati verrà chiesto di mostrare l'esito di un tampone negativo. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 14 dicembre 2021) Roma, 14 dic. (Adnkronos) - A quanto apprende l'Adnkronos, la nuovavarata dal Cdm per frenare la nuova ondata anti-si concentra su chi fa ingresso indall'estero. A volere il cambio di passo, si apprende da fonti di governo, i ministri della Salute e degli Esteri, Roberto Speranza e Luigi Di Maio. Per chi arriva anche da Paesi dall'Ue ma non è vaccinato non sarà sufficiente mostrare il tampone negativo per circolare in, ma si incorrerà nell'obbligo di. Non solo. Anche aiverrà chiesto di mostrare l'esito di un tampone negativo.

Advertising

Adnkronos : Arriva la stretta di #Natale e #Capodanno, no a feste di piazza in Campania. #Covid. - COLIZZIALMERICO : ???? Stato di #emergenza #Covid, via libera del Consiglio dei #Ministri alla #proroga di tutte le misure fino al 31 m… - ilgiornale : Oggi in Cdm verrà prorogato lo stato di emergenza. Il ministro della Salute: 'Ci saranno ulteriori scelte sull'emer… - TV7Benevento : Covid: stretta in Cdm, quarantena per non vaccinati che entrano in Italia... - giotim2 : RT @Adnkronos: Arriva la stretta di #Natale e #Capodanno, no a feste di piazza in Campania. #Covid. -