Covid: stretta in Cdm, quarantena per non vaccinati che entrano in Italia (2) (Di martedì 14 dicembre 2021) (Adnkronos) - La stretta arriverà attraverso un'ordinanza che dovrebbe essere firmata già in serata, frutto dell'intesa tra i due dicasteri, Salute ed Esteri. La quarantena per i non vaccinati in arrivo in Italia dovrebbe essere di cinque giorni, mentre, per quanto riguarda gli immunizzati, dovrebbe essere sufficiente un test rapido per poter circolare nel nostro Paese. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 14 dicembre 2021) (Adnkronos) - Laarriverà attraverso un'ordinanza che dovrebbe essere firmata già in serata, frutto dell'intesa tra i due dicasteri, Salute ed Esteri. Laper i nonin arrivo indovrebbe essere di cinque giorni, mentre, per quanto riguarda gli immunizzati, dovrebbe essere sufficiente un test rapido per poter circolare nel nostro Paese.

Advertising

Adnkronos : Arriva la stretta di #Natale e #Capodanno, no a feste di piazza in Campania. #Covid. - TV7Benevento : Covid: stretta in Cdm, quarantena per non vaccinati che entrano in Italia (2)... - COLIZZIALMERICO : ???? Stato di #emergenza #Covid, via libera del Consiglio dei #Ministri alla #proroga di tutte le misure fino al 31 m… - ilgiornale : Oggi in Cdm verrà prorogato lo stato di emergenza. Il ministro della Salute: 'Ci saranno ulteriori scelte sull'emer… - TV7Benevento : Covid: stretta in Cdm, quarantena per non vaccinati che entrano in Italia... -