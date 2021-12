Covid, stato di emergenza prorogato fino al 31 marzo. Dal Cdm nessun obbligo di mascherine all’aperto – La bozza del decreto (Di martedì 14 dicembre 2021) Via libera al rinnovo dello stato di emergenza fino al 31 marzo. Il governo lo ha deciso nel Consiglio dei ministri cominciato oggi dopo le 17. Nelle ultime ore è trapelata anche la bozza del decreto legge di 11 articoli in cui è contenuta questa disposizione. Oltre allo stato di emergenza viene prorogata anche la possibilità di limitare gli spostamenti delle persone «su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso». Nel testo si parla di lasciare la possibilità al governo di scegliere sulla chiusura di strade e parchi, cinema e teatri. Vengono citati anche il lockdown e le quarantene come misure destinate ai «soggetti che hanno avuto contatti a rischio». Fra le novità più importanti c’è la creazione di ... Leggi su open.online (Di martedì 14 dicembre 2021) Via libera al rinnovo dellodial 31. Il governo lo ha deciso nel Consiglio dei ministri cominciato oggi dopo le 17. Nelle ultime ore è trapelata anche ladellegge di 11 articoli in cui è contenuta questa disposizione. Oltre allodiviene prorogata anche la possibilità di limitare gli spostamenti delle persone «su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso». Nel testo si parla di lasciare la possibilità al governo di scegliere sulla chiusura di strade e parchi, cinema e teatri. Vengono citati anche il lockdown e le quarantene come misure destinate ai «soggetti che hanno avuto contatti a rischio». Fra le novità più importanti c’è la creazione di ...

