Covid, stato di emergenza fino a marzo | Obbligo tampone per ingressi in Italia da Paesi Ue, Bruxelles chiede spiegazioni (Di martedì 14 dicembre 2021) Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto per la proroga dello stato d'emergenz a per il Covid, fino al 31 marzo 2022 . Il vertice è terminato dopo un'ora di assemblea a Palazzo Chigi. Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 14 dicembre 2021) Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto per la proroga dellod'emergenz a per ilal 312022 . Il vertice è terminato dopo un'ora di assemblea a Palazzo Chigi.

Advertising

borghi_claudio : Cari miei, il punto è SEMPRE stato questo per i bambini, non si è MAI fatto il raffronto fra il rischio di morte pe… - fanpage : 'Io penso che uno #STATODIEMERGENZA che dura 2 anni non è più uno stato di emergenza. Diventa uno stato di continui… - Agenzia_Ansa : FLASH I Il Cdm approva il decreto per la proroga dello stato di emergenza per il Covid fino al 31 marzo 2022 #ANSA - paolo_r_2012 : RT @paolo_r_2012: Covid, lo stato d’emergenza prorogato al 31 marzo. Stretta sugli arrivi dall'estero: tampone per i vaccinati, quarantena… - winnimao : RT @giuliaselvaggi2: 2010: Eva muore durante il parto. 2017: Il giudice condanna l’Asp a risarcire Mia,la bimba sopravvissuta, ma l’Asp non… -