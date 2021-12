Covid, stato d’emergenza fino a marzo: quarantena per i no vax che entrano in Italia, niente mascherine all’aperto (Di martedì 14 dicembre 2021) Tamponi a prezzi calmierati per tutto il 2022, ma obbligatori per gli immunizzati che arrivano dall’Ue. Scatta l’obbligo vaccinale per il personale della scuola Leggi su lastampa (Di martedì 14 dicembre 2021) Tamponi a prezzi calmierati per tutto il 2022, ma obbligatori per gli immunizzati che arrivano dall’Ue. Scatta l’obbligo vaccinale per il personale della scuola

Advertising

fanpage : 'Io penso che uno #STATODIEMERGENZA che dura 2 anni non è più uno stato di emergenza. Diventa uno stato di continui… - Agenzia_Ansa : FLASH I Il Cdm approva il decreto per la proroga dello stato di emergenza per il Covid fino al 31 marzo 2022 #ANSA - MediasetTgcom24 : Covid, governo verso proroga stato di emergenza per 2 o 3 mesi #covid - DemosLandia : RT @valy_s: #Covid19 Il CDM approva il DL di proroga #STATODIEMERGENZA fino a fine marzo,oltre I DUE ANNI previsti dalla legge Ormai siamo… - Blulu : RT @DomaniGiornale: Comunicazione trasparente, da parte del #governo, è anche scrivere regole comprensibili. Invece, la normativa emergenzi… -