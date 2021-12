(Di martedì 14 dicembre 2021) Per Robertoi numeri della campagna vaccinale 'sono molto incoraggianti'. Lunedì, ha spiegato il ministro della Salute, sono state inoculate 'mezzo milione didianti -. In ...

Advertising

Agenzia_Ansa : 'Oggi in Consiglio dei ministri ci saranno ulteriori scelte sull'emergenza che stiamo vivendo'. Lo ha detto il min… - ladyonorato : «Un'ora di flebo e il Covid sparisce». Monoclonali che salverebbero vite vengono lasciati scadere. Finalmente qualc… - Avvenire_Nei : Monoclonali, la grande speranza. Parla l'infettivologa Tacconelli - raffaellasalato : RT @Open_gol: Il consigliere di Speranza: «L’inverno sarà durissimo e bisognerà prendere decisioni finalizzate al contenimento del virus»… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Covid, Speranza: 450mila prime dosi vaccino in ultime settimane #vaccinocovid -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Speranza

Per Robertoi numeri della campagna vaccinale 'sono molto incoraggianti'. Lunedì, ha spiegato il ministro della Salute, sono state inoculate 'mezzo milione di dosi di vaccino anti -. In totale ne ...10.19:"Contro Omicron,bene III dose" Parlando al seminario "La casa come primo luogo di cura", il ministro della Salute ricorda che ilresta una sfida attuale: "Lo ricordano i numeri". ...Per la giornata di oggi, martedì 14 dicembre , è stato convocato il Consiglio dei ministri e potrebbero esserci nuove e importanti ...Il super Green pass sta convincendo alcuni irriducibili a vaccinarsi contro il Covid. «È un muro che sta cominciando a sgretolarsi - afferma Alessandro Squillace, referente dei medici di famiglia vers ...