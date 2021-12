Covid | Sileri “Proroga stato di emergenza contro quarta ondata”

(Di martedì 14 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Ladellodiè “necessaria”. Lo dice, in un'intervista al Corriere della Sera, il sottosegretario alla Salute Pierpaolo. “Anche se i nostri dati sono migliori di quelli degli altri Paesi europei – aggiunge – stiamo vedendo che purtroppo continuano a crescere. Come ormai si sa molto bene ci troviamo nel pieno della, questo è il primo motivo».Questa“sta incidendo sull'occupazione dei posti letto degli ospedali, sia nelle terapie intensive sia in quelli di medicina. Lo scorso mese i posti letto delle terapie intensive erano occupati, nella media italiana, per il 4%. Ora siamo arrivati al 9%. Ecco perchè serve lodi».Per ...

Roma, 14 dic 08:30 - Lo stato di emergenza per ilscadeva il 31 dicembre. E' in arrivo la proroga al 31 marzo e Pierpaolo, sottosegretario alla Salute,......intitolato 'Salute pubblica post: le nuove forme e le buone pratiche di assistenza territoriale e il ruolo del Pnrr' a cui ha partecipato il sottosegretario alla Salute , Pierpaolo. Dal ...ROMA (ITALPRESS) – La proroga dello stato di emergenza è “necessaria”. Lo dice, in un’intervista al Corriere della Sera, il ...Non è quindi, per la Corte Costituzionale, illegittimo che una Regione legiferi sull’istituzione del servizio di psicologia delle cure primarie, notizia quanto mai opportuna ora che si sta prospettand ...