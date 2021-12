Covid, Sileri: "Proroga dello stato di emergenza contro la quarta ondata" (Di martedì 14 dicembre 2021) "È una piccola Proroga, ma necessaria anche se i nostri dati sono migliori di quelli degli altri Paesi europei, stiamo vedendo che purtroppo continuano a crescere" spiega il sottosegretario alla Salute Leggi su rainews (Di martedì 14 dicembre 2021) "È una piccola, ma necessaria anche se i nostri dati sono migliori di quelli degli altri Paesi europei, stiamo vedendo che purtroppo continuano a crescere" spiega il sottosegretario alla Salute

Advertising

Adnkronos : #Vaccino 5-11, Sileri: 'Aumento esponenziale di casi tra bambini, vaccinate i figli'. #Covid. - gallina_di : Covid, Sileri “Proroga stato di emergenza contro quarta ondata” ???????????????????? MA QUANDO VI ARRESTANO? ?… - Italpress : Covid, Sileri “Proroga stato di emergenza contro quarta ondata” - MarcoMa09959502 : RT @Giordano218: Approvata l #ivermectina per la cura del #Covid La veterinaria #Capua tuonava qualche tempo fa:è un vermifugo per cavalli… - allexa07000078 : RT @Giordano218: Approvata l #ivermectina per la cura del #Covid La veterinaria #Capua tuonava qualche tempo fa:è un vermifugo per cavalli… -