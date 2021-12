Covid Russia oggi | calano i contagi | da ieri altri 28 343 casi

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Covid Russia

'Nelle ultime 24 ore, sono stati confermati 28.343 casi di- 19 in 85 regioni della, inclusi 1.864 casi (6,6%) senza sintomi clinici', ha affermato il centro, aggiungendo che il tasso di ...Nuovi contagi diin calo in. Da ieri sono stati registrati altri 28.343 casi, la prima volta da oltre un mese che sono al di sotto di quota 29mila. In lieve aumento i decessi: altre 1.145 persone sono ...E il Covid-19 ha mostrato di aumentare di pericolosità con l'andare degli anni: tra gli ultra 75enni addirittura 1 ogni 60 è morto di covid Un anziano (65 anni e più) ogni 100 ha perso la vita per il ...Gli Stati Uniti sconsigliano i viaggi in Italia per Covid. Le ultime notizie da conoscere. La nuova ondata di contagi da Coronavirus imperversa in Europa e in Italia. Tornano così le restrizioni di vi ...