Covid | Russia | 28 343 nuovi casi e 1 145 morti in 24 ore

La Russia ha confermato 28.343 nuovi casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore e 1.145 morti. Lo ha annunciato il Centro federale di risposta alla pandemia, aggiornando il totale dei contagi a 10.074.797. "Nelle ultime 24 ore, sono stati confermati 28.343 casi di Covid-19 in 85 regioni della Russia, inclusi 1.864 casi (6,6%) senza sintomi clinici", ha affermato il centro, aggiungendo che il tasso di aumento è dello 0,28%. San Pietroburgo ha registrato il maggior numero di contagi, 1.989, superando da Mosca (1.976 nuovi casi) e la regione della capitale (1.945). Il centro di risposta alla pandemia ha anche riportato 1.145 decessi legati al coronavirus, aggiornando il bilancio delle vittime nel Paese a ...

