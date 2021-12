Covid oggi VdA, 103 contagi: bollettino 14 dicembre (Di martedì 14 dicembre 2021) Sono 103 i contagi da coronavirus in Valle d’Aosta oggi, 14 dicembre 2021, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Non si registrano morti. Il totale delle persone contagiate dal virus da inizio epidemia sale oggi a 13.944. I positivi attuali sono 780 di cui 21 ricoverati in ospedale e due in terapia intensiva. I guariti complessivi sono 12.681, +59 rispetto a ieri. I casi testati complessivamente sono 100.482, i tamponi fino ad oggi effettuati 317.789. I decessi di persone risultate positive al Covid in Valle d’Aosta da inizio emergenza sono 483. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 14 dicembre 2021) Sono 103 ida coronavirus in Valle d’Aosta, 142021, secondo numeri e datideldella regione. Non si registrano morti. Il totale delle personeate dal virus da inizio epidemia salea 13.944. I positivi attuali sono 780 di cui 21 ricoverati in ospedale e due in terapia intensiva. I guariti complessivi sono 12.681, +59 rispetto a ieri. I casi testati complessivamente sono 100.482, i tamponi fino adeffettuati 317.789. I decessi di persone risultate positive alin Valle d’Aosta da inizio emergenza sono 483. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

