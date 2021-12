Covid oggi Toscana, 662 contagi: bollettino 14 dicembre (Di martedì 14 dicembre 2021) Sono 662 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 14 dicembre 2021, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione anticipato dal governatore Eugenio Giani su Telegram. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 662 su 43.193 test di cui 10.497 tamponi molecolari e 32.696 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,53% (7,1% sulle prime diagnosi)”, scrive Giani. Cala il tasso dei nuovi positivi, ieri era 4,36% (14,7% sulle prime diagnosi). L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 14 dicembre 2021) Sono 662 ida coronavirus in, 142021, secondo numeri e datideldella regione anticipato dal governatore Eugenio Giani su Telegram. “I nuovi casi registrati insono 662 su 43.193 test di cui 10.497 tamponi molecolari e 32.696 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,53% (7,1% sulle prime diagnosi)”, scrive Giani. Cala il tasso dei nuovi positivi, ieri era 4,36% (14,7% sulle prime diagnosi). L'articolo proviene da Italia Sera.

