Covid oggi Sicilia, 1.037 contagi: bollettino 14 dicembre (Di martedì 14 dicembre 2021) Sono 1.037 i contagi da coronavirus in Sicilia oggi, 14 dicembre 2021, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Registrati altri 8 morti. Sono 627 i pazienti dimessi o guariti. Nell'isola attualmente ci sono 16.906 positivi – 402 in più rispetto a ieri – e di questi 426 sono ricoverati in regime ordinario, 48 in terapia intensiva con tre nuovi ingressi e 16.432 sono in isolamento domiciliare. L'articolo proviene da Italia Sera.

