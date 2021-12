Covid oggi Sardegna, 162 contagi e 1 morto: bollettino 14 dicembre (Di martedì 14 dicembre 2021) Sono 162 i nuovi contagi da coronavirus registrati oggi, 14 dicembre, in Sardegna, secondo il bollettino con i dati Covid della Regione. Processati in totale, fra molecolari e antigenici, 12905 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 6 (1 in meno di ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 88 (5 in meno di ieri). Sono 3290 i casi di isolamento domiciliare ( 8 in meno di ieri). Si registra il decesso di un uomo di 73 anni, residente nella provincia del Sud Sardegna. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 14 dicembre 2021) Sono 162 i nuovida coronavirus registrati, 14, in, secondo ilcon i datidella Regione. Processati in totale, fra molecolari e antigenici, 12905 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 6 (1 in meno di ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 88 (5 in meno di ieri). Sono 3290 i casi di isolamento domiciliare ( 8 in meno di ieri). Si registra il decesso di un uomo di 73 anni, residente nella provincia del Sud. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

