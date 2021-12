Covid oggi Italia, nessun obbligo mascherine all’aperto (Di martedì 14 dicembre 2021) nessun obbligo di mascherine all’aperto. nessuna misura, spiegano fonti di Palazzo Chigi, è stata approvata in merito dal Consiglio dei Ministri. Si allunga, però, l’elenco delle città che attraverso un’ordinanza specifica sanciscono la necessità di indossare il dispositivo anti Covid nel centro cittadino e nei luoghi più affollati e con assembramenti. Misure valide per quanto riguarda i centro a Milano, Bergamo, Bologna, Padova, Aosta e Venezia. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 14 dicembre 2021)dia misura, spiegano fonti di Palazzo Chigi, è stata approvata in merito dal Consiglio dei Ministri. Si allunga, però, l’elenco delle città che attraverso un’ordinanza specifica sanciscono la necessità di indossare il dispositivo antinel centro cittadino e nei luoghi più affollati e con assembramenti. Misure valide per quanto riguarda i centro a Milano, Bergamo, Bologna, Padova, Aosta e Venezia. L'articolo proviene daSera.

