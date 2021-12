Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 14 dicembre (Di martedì 14 dicembre 2021) Il bollettino con i numeri Covid in Italia oggi, martedì 14 dicembre 2021, dati e news della Protezione Civile e del ministero della Salute – regione per regione – su contagi da coronavirus, ricoveri e morti. Nel giorno del Cdm in cui potrebbe essere prorogato per tre mesi lo stato di emergenza, il quadro dell’epidemia dopo gli ultimi aggiornamenti sull’aumento delle infezioni. Ecco i numeri da Lombardia e Lazio, Campania e Toscana, Puglia e Sicilia. Il bollettino delle grandi città come Milano, Roma e Napoli. Sono 174 i nuovi contagi da coronavirus oggi 14 dicembre in Basilicata, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19. Non si registrano ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 14 dicembre 2021) Ilcon i numeriin, martedì 142021, dati e news dellae del ministero della Salute – regione per regione – suda coronavirus, ricoveri e morti. Nel giorno del Cdm in cui potrebbe essere prorogato per tre mesi lo stato di emergenza, il quadro dell’epidemia dopo gli ultimi aggiornamenti sull’aumento delle infezioni. Ecco i numeri da Lombardia e Lazio, Campania e Toscana, Puglia e Sicilia. Ildelle grandi città come Milano, Roma e Napoli. Sono 174 i nuovida coronavirus14in Basilicata, secondo i dati dell’ultimo-19. Non si registrano ...

