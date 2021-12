Covid oggi Italia, 20.677 contagi e 120 morti: bollettino 14 dicembre (Di martedì 14 dicembre 2021) Sono 20.677 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, martedì 14 dicembre 2021, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 120 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 776.563 tamponi con un tasso di positività al 2,6%. Sono stati 93 gli ingressi in terapia intensiva da ieri, 863 pazienti in totale. I ricoverati con sintomi sono 212, 7.163 in totale. CALABRIA – Sono 459 i nuovi contagi da coronavirus oggi 14 dicembre 2021 in Calabria, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registra un decesso. I 459 nuovi ... Leggi su italiasera (Di martedì 14 dicembre 2021) Sono 20.677 i nuovida Coronavirus in, martedì 142021, secondo i dati e i numeri– regione per regione – deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 120. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 776.563 tamponi con un tasso di positività al 2,6%. Sono stati 93 gli ingressi in terapia intensiva da ieri, 863 pazienti in totale. I ricoverati con sintomi sono 212, 7.163 in totale. CALABRIA – Sono 459 i nuovida coronavirus142021 in Calabria, secondo dati e numeri dell’ultimo-19 della Regione. Si registra un decesso. I 459 nuovi ...

