Covid oggi Francia, oltre 63mila contagi e 158 morti in un giorno (Di martedì 14 dicembre 2021) Nelle ultime 24 ore, in Francia si sono registrati 63.405 nuovi contagi, il numero più alto dallo scorso aprile. Martedì scorso i casi erano 59.019. Il bollettino di Santé France riporta 158 morti, mentre negli ospedali i ricoverati sono 14.819, di cui 2.792 in terapia intensiva. Per quanto riguarda i vaccini, il 77,6% della popolazione ha ricevuto una dose e il 76,1% la seconda. Quasi 16 milioni hanno avuto anche la terza. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 14 dicembre 2021) Nelle ultime 24 ore, insi sono registrati 63.405 nuovi, il numero più alto dallo scorso aprile. Martedì scorso i casi erano 59.019. Il bollettino di Santé France riporta 158, mentre negli ospedali i ricoverati sono 14.819, di cui 2.792 in terapia intensiva. Per quanto riguarda i vaccini, il 77,6% della popolazione ha ricevuto una dose e il 76,1% la seconda. Quasi 16 milioni hanno avuto anche la terza. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

Agenzia_Ansa : 'Oggi in Consiglio dei ministri ci saranno ulteriori scelte sull'emergenza che stiamo vivendo'. Lo ha detto il min… - Adnkronos : Nuovo focolaio #covid in Cina, nello Zhejiang stop per aziende e forniture a rischio. - SkyTG24 : #Covid19, 120 morti in 24 ore: mai così tanti dallo scorso 28 maggio. Aumentano i ricoveri - AcerboLivio : Covid, oggi in Italia 20.677 contagi e 120 decessi, via libera del Cdm a proroga stato di emergenza - cuomo_antonia : RT @yenisey74: A Cuba oggi 69 casi di Covid. Qualche mese fa erano arrivati ai 9000 casi in una giornata. Pare che il vaccino con ' acqua e… -