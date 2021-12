Covid oggi Emilia, 1.845 contagi e 23 morti: bollettino 14 dicembre (Di martedì 14 dicembre 2021) Sono 1.845 i nuovi contagi da Coronavirus in Emilia Romagna secondo il bollettino di oggi, martedì 14 dicembre 2021, con i dati della Regione. Nella tabella si fa riferimento ad altri 23 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 41.927 tamponi, di cui 6.862 test antigenici rapidi, con un tasso di positività al 4,4%. L’età media dei nuovi positivi è di 38 anni. Da ieri sono guarite 562 persone. In isolamento a casa 33.755 persone. La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 516 nuovi casi; seguono Modena (240), Rimini (205) e Reggio Emilia (204). Quindi Ferrara (137) e Ravenna (120); poi Piacenza (93), Forlì (92), Parma (87) e Cesena (84). Infine, il Circondario Imolese con 67 nuovi casi. I pazienti ricoverati in terapia ... Leggi su italiasera (Di martedì 14 dicembre 2021) Sono 1.845 i nuovida Coronavirus inRomagna secondo ildi, martedì 142021, con i dati della Regione. Nella tabella si fa riferimento ad altri 23. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 41.927 tamponi, di cui 6.862 test antigenici rapidi, con un tasso di positività al 4,4%. L’età media dei nuovi positivi è di 38 anni. Da ieri sono guarite 562 persone. In isolamento a casa 33.755 persone. La situazione deinelle province vede Bologna con 516 nuovi casi; seguono Modena (240), Rimini (205) e Reggio(204). Quindi Ferrara (137) e Ravenna (120); poi Piacenza (93), Forlì (92), Parma (87) e Cesena (84). Infine, il Circondario Imolese con 67 nuovi casi. I pazienti ricoverati in terapia ...

Advertising

Agenzia_Ansa : 'Oggi in Consiglio dei ministri ci saranno ulteriori scelte sull'emergenza che stiamo vivendo'. Lo ha detto il min… - borghi_claudio : Eh ma quel Borghi che diceva che non solo il green pass non funzionava ma faceva peggio non capisce niente ?? E' sc… - sole24ore : #Covid, stato di #emergenza esteso al 31 marzo: oggi il Consiglio dei ministri. ?? I numeri non consentono di tempor… - MrBryanGreco : RT @cesololinter_19: Sull'autobus oggi ho dovuto cacciare una #NoGreenPassObbligatorio perchè non aveva il #supergreenpass.Le veniva da sve… - Arianna42843157 : RT @GavinoSanna1967: Certo che Covid esiste. Certo che la persecuzione dei 'sorci' oggi non prevede campi di sterminio. Problema è che il g… -