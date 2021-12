Covid oggi Basilicata, 174 contagi e nessun morto: bollettino 14 dicembre (Di martedì 14 dicembre 2021) Sono 174 i nuovi contagi da coronavirus oggi 14 dicembre in Basilicata, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19. Non si registrano morti. Si registra dunque un balzo dei casi nella regione nelle ultime 24 ore: 168 riguardano residenti, su un totale di 1.477 tamponi molecolari. Dei nuovi casi, 49 sono a Lauria e 39 a Matera. I lucani guariti o negativizzati sono 20. Aumenta anche il numero dei ricoverati, sono 25 (+4): 7 a Potenza e 18, di cui 1 in terapia intensiva, a Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono 1.539 (+148). Per la vaccinazione, ieri sono state effettuate 3.899 somministrazioni di cui circa 3.500 sono terze dosi. Finora 440.923 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (79,7% del totale della popolazione ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 14 dicembre 2021) Sono 174 i nuovida coronavirus14in, secondo i dati dell’ultimo-19. Non si registrano morti. Si registra dunque un balzo dei casi nella regione nelle ultime 24 ore: 168 riguardano residenti, su un totale di 1.477 tamponi molecolari. Dei nuovi casi, 49 sono a Lauria e 39 a Matera. I lucani guariti o negativizzati sono 20. Aumenta anche il numero dei ricoverati, sono 25 (+4): 7 a Potenza e 18, di cui 1 in terapia intensiva, a Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti insono 1.539 (+148). Per la vaccinazione, ieri sono state effettuate 3.899 somministrazioni di cui circa 3.500 sono terze dosi. Finora 440.923 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (79,7% del totale della popolazione ...

Advertising

Agenzia_Ansa : 'Oggi in Consiglio dei ministri ci saranno ulteriori scelte sull'emergenza che stiamo vivendo'. Lo ha detto il min… - FranAltomare : #Povia positivo al Covid non potrà partecipare alla manifestazione #NoGreenPass prevista per oggi. Ma da guarito av… - you_trend : ?? #Coronavirus: oggi l'indice di gravità elaborato da YouTrend è a 33 su 100. Nota metodologica completa:… - Finenovax : @repubblica Il dolore mi distrugge... Non so se riusciro' a mangiare oggi...ho lo stomaco chiuso?????? Ma mi riprender… - AleMarrazzo1981 : Alessandro #Zanoli è risultato negativo al Covid-19. Il calciatore nella giornata di oggi ha svolto gli esami previ… -