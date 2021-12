Covid oggi Alto Adige, 473 contagi: bollettino 14 dicembre (Di martedì 14 dicembre 2021) Sono 473 i nuovi contagi da coronavirus in Alto Adige e 3 i morti secondo i numeri del bollettino Covid di oggi, 14 dicembre 2021. I laboratori dell’Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno effettuato 1.347 tamponi Pcr e registrato 90 nuovi casi positivi. Inoltre 383 test antigenici positivi. A livello provinciale ad oggi sono stati effettuati in totale 751.421 tamponi su 267.742 persone. I pazienti Covid ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 86, quelli in isolamento nelle strutture di Colle Isarco 7 e quelli nelle terapie intensiva sono 22, uno in più rispetto a ieri. I decessi complessivi (incluse le case di riposo) sono 1.277 da inizio pandemia, +3 nelle ultime 24ore. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 14 dicembre 2021) Sono 473 i nuovida coronavirus ine 3 i morti secondo i numeri deldi, 142021. I laboratori dell’Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno effettuato 1.347 tamponi Pcr e registrato 90 nuovi casi positivi. Inoltre 383 test antigenici positivi. A livello provinciale adsono stati effettuati in totale 751.421 tamponi su 267.742 persone. I pazientiricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 86, quelli in isolamento nelle strutture di Colle Isarco 7 e quelli nelle terapie intensiva sono 22, uno in più rispetto a ieri. I decessi complessivi (incluse le case di riposo) sono 1.277 da inizio pandemia, +3 nelle ultime 24ore. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia ...

