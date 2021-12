Covid, obbligo vaccinale scuola: regole da domani (Di martedì 14 dicembre 2021) Scatta mercoledì 15 dicembre l’obbligo vaccinale del personale della scuola. I controlli saranno automatici su piattaforma come previsto per il green pass. Stesso obbligo imposto dal Viminale già da domani per le forze dell’ordine. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 14 dicembre 2021) Scatta mercoledì 15 dicembre l’del personale della. I controlli saranno automatici su piattaforma come previsto per il green pass. Stessoimposto dal Viminale già daper le forze dell’ordine. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

Adnkronos : Da domani obbligo #vaccino covid per le forze dell'ordine, via arma e multe a chi si defila. - MediasetTgcom24 : Covid, governo valuta obbligo mascherine all'aperto durante le feste #covid - MediasetTgcom24 : Covid, da mercoledì 15/12 obbligo vaccinale per il personale scolastico #obbligovaccinale - francoliver2 : RT @dottorbarbieri: ???? SI APPRENDE: NEL #CDM CONVOCATO PER LE H 17, TRA LE MISURE PER IL CONTRASTO AL COVID-19, SARÀ VALUTATA ANCHE L'ESTEN… - ItaliaOggi : Covid, il governo valuta l'obbligo di mascherine all'aperto durante il Natale -