Covid, obbligo di tampone e quarantena per l’ingresso in Italia da Paesi Ue per i non vaccinati – L’ordinanza di Speranza (Di martedì 14 dicembre 2021) Nuove misure anti-Covid in arrivo, in Italia. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato una nuova ordinanza che prevede l’obbligo del test negativo in partenza per tutti gli arrivi in Italia dai Paesi dell’Unione Europea. Per i non vaccinati, oltre al test negativo è prevista la quarantena di 5 giorni. Sono prorogate inoltre le misure già previste per gli arrivi dai Paesi extraeuropei. L’ordinanza è valida a partire dal 16 dicembre e fino al 31 gennaio. In generale, per tutti, per l’ingresso in Italia dai Paesi europei sarà necessario un test molecolare per mezzo di tampone effettuato nelle 48 ore prima dell’ingresso nel ... Leggi su open.online (Di martedì 14 dicembre 2021) Nuove misure anti-in arrivo, in. Il ministro della Salute Robertoha firmato una nuova ordinanza che prevede l’del test negativo in partenza per tutti gli arrivi indaidell’Unione Europea. Per i non, oltre al test negativo è prevista ladi 5 giorni. Sono prorogate inoltre le misure già previste per gli arrivi daiextraeuropei.è valida a partire dal 16 dicembre e fino al 31 gennaio. In generale, per tutti, perindaieuropei sarà necessario un test molecolare per mezzo dieffettuato nelle 48 ore prima delnel ...

