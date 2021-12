Covid, news. Speranza: 450mila prime dosi in ultime settimane. In Cdm nuove misure. LIVE (Di martedì 14 dicembre 2021) Il governo pensa di prorogare lo stato d'emergenza per la pandemia fino al 31 marzo. Sale l'incidenza dei No-vax nelle terapie intensive. Sono aperte le pre-adesioni per i vaccini ai bimbi dai 5 agli 11 anni che partiranno il prossimo 16 dicembre. Da domani scatta l'obbligo del vaccino per personale scolastico, forze di polizia, militari. La variante Omicron spaventa l'Europa. Prima vittima in Gran Bretagna. Gli Usa allungano la lista dei Paesi scosigliati, tra questi anche l'Italia Leggi su tg24.sky (Di martedì 14 dicembre 2021) Il governo pensa di prorogare lo stato d'emergenza per la pandemia fino al 31 marzo. Sale l'incidenza dei No-vax nelle terapie intensive. Sono aperte le pre-adesioni per i vaccini ai bimbi dai 5 agli 11 anni che partiranno il prossimo 16 dicembre. Da domani scatta l'obbligo del vaccino per personale scolastico, forze di polizia, militari. La variante Omicron spaventa l'Europa. Prima vittima in Gran Bretagna. Gli Usa allungano la lista dei Paesi scosigliati, tra questi anche l'Italia

