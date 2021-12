Covid nel Lazio, bollettino di oggi 14 dicembre: 1.921 nuovi casi positivi e 10 decessi (Di martedì 14 dicembre 2021) Covid nel Lazio il bollettino di oggi martedì 14 dicembre 17.735 tamponi molecolari e 37.661 tamponi antigenici per un totale di 55.396 tamponi, si registrano 1.921 nuovi casi positivi (+451), sono 10 ... Leggi su leggo (Di martedì 14 dicembre 2021)nelildimartedì 1417.735 tamponi molecolari e 37.661 tamponi antigenici per un totale di 55.396 tamponi, si registrano 1.921(+451), sono 10 ...

