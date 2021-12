Covid, l'Unione europea tuona: 'L'Italia giustifichi l'obbligo dei tamponi ai vaccinati' (Di martedì 14 dicembre 2021) L' Italia ha deciso di introdurre l'obbligo di tampoone per chi dall'Europa si reca nel Bel Paese, anche per gli immunizzati. E l' Unione europea chiede spiegazioni . Leggi anche > 'Quando gli Stati ... Leggi su leggo (Di martedì 14 dicembre 2021) L'ha deciso di introdurre l'di tampoone per chi dall'Europa si reca nel Bel Paese, anche per gli immunizzati. E l'chiede spiegazioni . Leggi anche > 'Quando gli Stati ...

Advertising

salva_savior : @carenuolcher @FPanunzi A posto. Si legga questo: - wbfe : RT @drconsulenze: Eppure lo SPASTICO non si scompone L'Unione Europea fa a pezzi Roberto Speranza e l'Italia: giustificate l'obbligo di ta… - drconsulenze : Eppure lo SPASTICO non si scompone L'Unione Europea fa a pezzi Roberto Speranza e l'Italia: giustificate l'obbligo… - abollis : Ecco l’ordinanza di Natale - Per rientrare in Italia dai Paesi dell’Unione europea sarà necessario un test #COVID19… - Bobe_bot : Per rientrare in Italia dai paesi dell’Unione Europea sarà necessario un test COVID-19 negativo (… -